Le elezioni speciali in Florida per i due seggi vacanti alla Camera sono state vinte dai Repubblicani

Il primo aprile in Florida, negli Stati Uniti, ci sono state le elezioni speciali per i seggi della Camera dei rappresentanti lasciati vacanti da Michael Waltz, scelto come consigliere per la sicurezza nazionale da Donald Trump, e Matt Gaetz, la prima scelta del presidente degli Stati Uniti per il ruolo di procuratore generale che poi aveva rinunciato all’incarico. Le elezioni riguardavano i distretti congressuali 1 e 6 dello stato e in entrambi hanno vinto i candidati Repubblicani: Jimmy Patronis contro Gay Valimont e Randy Fine contro Josh Weil. Lo scorso novembre, alle elezioni presidenziali, in entrambi i distretti aveva vinto con largo margine Donald Trump.