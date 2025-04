La Corte costituzionale della Corea del Sud deciderà venerdì sull’impeachment dell’ex presidente Yoon Suk-yeol

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha fatto sapere che venerdì 4 aprile si pronuncerà sull’impeachment dell’ex presidente del paese Yoon Suk-yeol. La comunicazione della Corte avverrà alle 11 locali (le 4 di mattina in Italia). Yoon era stato sospeso dall’incarico di presidente perché lo scorso 14 dicembre il parlamento aveva approvato l’impeachment nei suoi confronti a causa della sua criticatissima decisione di imporre nel paese la legge marziale il 3 dicembre. La Corte deve decidere se respingere o confermare l’impeachment, rimuovendolo definitivamente dall’incarico. Dovrà cioè stabilire se istituendo la legge marziale, poi durata meno di sei ore, Yoon abbia violato o meno la Costituzione del paese.

Yoon nel frattempo è anche al centro di un’indagine penale avviata dal ministero della Giustizia, sempre per via dell’imposizione della legge marziale. Per questo motivo era stato arrestato il 15 gennaio. L’8 marzo era poi stato liberato dopo che un tribunale di Seul aveva accolto un ricorso per errori procedurali nel mandato d’arresto nei suoi confronti.