È ripresa la circolazione dei treni ad alta velocità fra Italia e Francia, interrotta da una frana nell’agosto del 2023

Da lunedì 31 marzo sono ripresi i collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Italia e Francia, interrotti ad agosto del 2023 a causa di una frana nel comune di Saint-André, sul lato francese del traforo del Frejus. Lunedì sono ripartiti i treni TGV della società francese SNCF, e martedì 1º aprile ripartiranno anche i Frecciarossa di Trenitalia: ogni giorno ci saranno quattro corse da Milano a Parigi, che passeranno anche per Torino Porta Susa, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry e Lione. La circolazione era ripresa già un anno fa in modo parziale, con un cambio in autobus fra Oulx (in Italia) e Saint-Jean-de-Maurienne (in Francia).