17 auto sono state distrutte da un incendio in un concessionario Tesla a Roma

Lunedì poco dopo le 4 di mattina c’è stato un incendio in un concessionario Tesla di Roma, in via Serracapriola, alla periferia est della città, appena al di fuori dal Grande raccordo anulare. Nell’incendio sono state distrutte 17 auto ed è stata parzialmente danneggiata la struttura del concessionario. Le cause non sono ancora note e non si sa se l’incendio abbia in qualche modo a che fare con i molti atti di vandalismo contro le Tesla compiuti negli Stati Uniti negli scorsi giorni per contestare il sostegno del capo dell’azienda, Elon Musk, al presidente statunitense Donald Trump. Le criticate posizioni di Musk hanno anche contribuito al peggioramento dei risultati economici di Tesla.

Recentemente anche a Roma c’erano stati alcuni casi di auto Tesla vandalizzate con dello spray nero. Il 22 marzo, c’era stato un altro incendio in un deposito di auto a Roma, nella zona di Castel Giubileo: in quel caso però le cause dell’incendio sono state attribuite a un cortocircuito di un’auto elettrica in ricarica.

