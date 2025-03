I talebani hanno liberato Faye Hall, una donna statunitense detenuta da febbraio

I talebani hanno liberato Faye Hall, una donna statunitense che era stata arrestata a febbraio e da allora era rimasta in carcere. Hall era stata arrestata insieme a una coppia britannica, Barbie e Peter Reynolds, e al loro interprete: da 18 anni la coppia gestiva una scuola e programmi di formazione per donne e aveva deciso di rimanere in Afghanistan dopo la presa del potere dei talebani avvenuta nell’estate del 2021. I funzionari afghani non hanno comunicato i motivi dell’arresto né della coppia né di Hall, che ora è assistita da funzionari del Qatar.

Hall è stata accolta dall’ambasciata qatariota a Kabul. Ha confermato di essere in buona salute. È in corso una trattativa per permetterle di tornare negli Stati Uniti. In un video pubblicato su X, ha ringraziato il presidente statunitense Donald Trump. I Reynolds invece sono ancora detenuti in Afghanistan.