Weekly Beasts

A Newtownmountkennedy, cittadina irlandese circa 30 chilometri a sud di Dublino, un agricoltore di nome Joe Phelan ha fondato la K2Alpacas: è un allevamento di alpaca, in cui questi animali sono impiegati in attività della cosiddetta “pet therapy”, in particolare con persone anziane, con disabilità, che soffrono d’ansia o di disturbi dell’umore. Phelan collabora con le scuole e le case di cura delle vicinanze: lavora con 11 persone, due lama e 71 alpaca, uno dei quali ha un posto in questa raccolta mentre mangia del fieno. Nella raccolta di foto di animali di questa settimana poi c’è un tamarino edipo, uno scoiattolo delle banane, e due piccoli di airone tricolore, tutti spelacchiati, nel loro nido.