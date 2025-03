Sabato mattina un uomo di 64 anni è morto a causa di un’esplosione che ha distrutto il suo appartamento in un palazzo di via Margotti a Sanremo, in Liguria. I vigili del fuoco sono intervenuti per verificare la stabilità dell’edificio e per ricostruire l’origine dell’esplosione: secondo i primi accertamenti sarebbe stata causata da una fuga di gas. Altri appartamenti nel palazzo hanno subìto danni. Una famiglia è stata evacuata.