La procura di Napoli sta indagando 141 persone accusate di avere una residenza fittizia a Ischia

La procura di Napoli sta indagando 141 persone accusate di avere la residenza a Ischia senza però abitare regolarmente sull’isola: in questo modo avrebbero eluso il pagamento dell’IMU, l’imposta municipale propria, che non è dovuta per le cosiddette prime case. La procura ha avviato le indagini basandosi sulle segnalazioni inviate dai comuni che nei mesi scorsi avevano disposto controlli sulle residenze, sui consumi di elettricità e sull’iscrizione dei figli a scuola. Chi abita sull’isola ha una serie di agevolazioni, tra cui sconti sul prezzo dei biglietti dei collegamenti con la terraferma e permessi per circolare in auto. Oltre a un eventuale danno per le casse dei comuni, la procura ipotizza il reato di falso e truffa.