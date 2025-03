Quattro persone sono state uccise in un attacco russo su Dnipro, nell’Ucraina orientale

Quattro persone sono state uccise e altre 21 sono state ferite a causa di un attacco russo compiuto venerdì sera su Dnipro, nella parte orientale dell’Ucraina. Lo ha detto il governatore della regione, Serhiy Lysak, spiegando che l’attacco ha danneggiato diversi complessi residenziali, un hotel e altri edifici, dove poi si sono sviluppati incendi. Secondo Lysak l’attacco è stato compiuto con più di venti droni, la maggior parte dei quali sarebbe stata intercettata e abbattuta dalle forze di difesa antiaerea ucraine.

Sempre venerdì l’esercito russo ha bombardato altre aree dell’Ucraina, comprese le zone di Kharkiv, Kherson, Sumy e Nikopol, ferendo in totale 36 persone. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di beffarsi delle trattative in corso per negoziare un cessate il fuoco tra le due parti.