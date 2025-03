A Brescia un consigliere comunale di centrodestra di origini indiane è indagato per maltrattamenti nei confronti delle figlie

Il tribunale di Brescia ha ordinato al consigliere comunale di origini indiane Balwinder Singh, eletto nella lista di centrodestra “Fabio Rolfi sindaco”, di non avvicinarsi alle figlie. Singh ha 49 anni e sia lui che la moglie sono indagati per maltrattamenti in famiglia: dovranno indossare il braccialetto elettronico. La notizia è stata pubblicata dall’edizione bresciana del Corriere della Sera.

I due sono accusati di aver provocato uno stato di umiliazione e vessazione costante sulle figlie, impedendo loro di “vivere all’occidentale” e di frequentare ragazzi italiani. Secondo l’accusa, Singh e la moglie avrebbero picchiato e insultato frequentemente le figlie controllandole in modo ossessivo; avrebbero anche tentato di combinare un matrimonio con uomini indiani. La figlia più piccola, quasi maggiorenne, è stata trasferita in una comunità protetta, mentre la sorella, 23enne, si è allontanata da casa per convivere con il fidanzato, aiutata da un centro antiviolenza. L’inchiesta è stata avviata in seguito alla segnalazione della scuola frequentata dalla sorella minore, che aveva confidato a un’insegnante le presunte violenze subite dai genitori.

