Andrew Tate è stato denunciato un’altra volta per violenza sessuale

L’influencer statunitense ed ex campione di kickboxing Andrew Tate è stato denunciato negli Stati Uniti dall’ex compagna Brianna Stern: è accusato di violenza sessuale, percosse e abusi psicologici. Stern accusa Tate di averla picchiata, strozzata fino quasi a perdere la coscienza e di aver minacciato di ucciderla durante un rapporto sessuale che era iniziato come consensuale ma che Stern aveva detto di voler interrompere. L’avvocato di Tate ha negato le accuse.

Andrew Tate, famoso per le sue posizioni apertamente razziste, violente e misogine, sta affrontando più processi in vari paesi: è accusato in Romania di stupro e violenze su minori; insieme al fratello Tristan Tate è accusato sia in Romania che nel Regno Unito di tratta di esseri umani e riciclaggio; in Florida è stata aperta un’indagine a loro carico sempre per reati legati allo sfruttamento sessuale. La settimana scorsa i fratelli Tate erano tornati in Romania per completare alcune procedure formali legate al processo, dopo che a febbraio avevano lasciato il paese con il permesso delle autorità giudiziarie romene.

