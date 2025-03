Michela Moioli ha vinto la medaglia d’oro di snowboard cross ai Mondiali

Venerdì la snowboarder italiana Michela Moioli ha vinto la medaglia d’oro nella specialità di snowboard cross ai Mondiali di snowboard e sci freestyle, che si sono disputati nella valle dell’Engadina, in Svizzera. Per la stessa specialità Moioli aveva già vinto tre Coppe del Mondo e l’oro nelle Olimpiadi invernali del 2018: è la prima snowboarder italiana a vincere tutte e tre le competizioni. Lo snowboard cross è una disciplina che consiste in una gara di velocità su un percorso a ostacoli e in pendenza, in cui un gruppo di atlete o atleti (quattro o sei, di solito) partono contemporaneamente.

La gara è stata molto combattuta fino all’ultimo. Moioli non è stata la più rapida in partenza, ma è riuscita a recuperare subito le avversarie e la sfida per il primo posto è stata infine tra lei e la britannica Charlotte Bankes. Entrambe sono cadute subito dopo aver attraversato la linea del traguardo e Moioli è stata dichiarata vincitrice al fotofinish, un sistema che scatta foto con precisione di un millesimo di secondo e che è usato per determinare chi abbia superato prima il traguardo.

La vittoria di Moioli è il terzo oro per l’Italia ai Mondiali di Engadina: il 20 marzo Roland Fischnaller aveva vinto l’oro nello slalom gigante parallelo e tre giorni dopo Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont sono arrivati primi nello slalom parallelo a squadre.