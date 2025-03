Gli Stati Uniti hanno revocato i visti di almeno 300 studenti pro Palestina, ha detto il segretario di Stato Marco Rubio

Giovedì il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio ha dichiarato che finora l’amministrazione di Donald Trump ha revocato i visti di almeno 300 studenti che avevano partecipato in vario modo alle proteste contro l’invasione israeliana della Striscia di Gaza che si sono svolte in moltissime università nel 2024. Da qualche settimana il governo statunitense ha inasprito le sue azioni contro le università in cui si sono svolte, concentrandosi in particolare sulla Columbia, a New York.

Rubio l’ha detto durante una conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti sull’arresto della studente turca Rumeysa Ozturk in Massachusetts, avvenuto poche ore prima. Ozturk stava svolgendo un dottorato in psicologia all’università Tufts e come altri studenti prima di lei è stata accusata dall’amministrazione di Trump di sostenere Hamas: era fra le persone autrici di un articolo pubblicato lo scorso marzo sul giornale degli studenti della Tufts in cui si criticavano i dirigenti dell’università per la mancata risposta a una serie di richieste relative alla guerra nella Striscia di Gaza. Al momento non è chiaro se sia stata accusata formalmente di qualche reato.

