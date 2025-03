La società di criptovalute Tether è ora il secondo azionista del gruppo che controlla Chora e Will

La società di criptovalute Tether ha annunciato la sottoscrizione di un aumento di capitale e l’acquisto di azioni di Be Water, che controlla la società di podcast Chora e Will, un progetto giornalistico attivo soprattutto su Instagram. Secondo quanto comunicato, Tether diventerà il secondo azionista della società (che controlla anche la società di produzione cinematografica Be Water Film), con il 30,4 per cento delle quote, per un investimento di circa 10 milioni: il primo azionista resta il fondatore Guido Maria Brera.

Tether è una società attiva nel mondo delle criptovalute, principalmente con USDT, una cosiddetta “stablecoin”: è una criptovaluta il cui valore è legato a quello del dollaro ed è quindi meno soggetta a cambi repentini e importanti del suo valore. Tether è guidata dall’italiano Paolo Ardoino, ha sede a El Salvador e negli ultimi mesi ha investito in vari settori, dall’intelligenza artificiale agli impianti cerebrali, ma anche nei media nordamericani (come Rumble, una piattaforma video canadese di indirizzo conservatore). A febbraio è entrata anche come azionista di minoranza nella proprietà della squadra di calcio della Juventus.