Secondo la procura lituana l’incidente aereo dello scorso novembre poco fuori Vilnius fu causato da un errore del pilota

Secondo la procura della Lituania la caduta di un aereo cargo vicino alla capitale Vilnius dello scorso 25 novembre fu causata da un errore del pilota, un cittadino spagnolo. L’aereo era gestito dalla società Swiftair per conto della società di spedizioni DHL. Era partito da Lipsia, in Germania, ed era diretto a Vilnius: si schiantò a poco più di un chilometro dalla pista di atterraggio, causando la morte di una persona dell’equipaggio.

Le prime indagini non avevano trovato segni di sabotaggio ed era stato ipotizzato che l’incidente fosse stato causato da problemi tecnici. In base alle ricostruzioni della procura lituana però probabilmente si è verificato perché il pilota non aveva attivato il sistema idraulico responsabile dell’attivazione dei flap, le parti mobili dell’ala azionate nelle fasi di decollo e di atterraggio. La procura lituana ha chiesto alle autorità spagnole di interrogare il pilota, che era rimasto a sua volta ferito assieme ad altre due persone dell’equipaggio.