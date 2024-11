Un aereo cargo si è schiantato vicino all’aeroporto di Vilnius, in Lituania: c’è almeno un morto

Lunedì mattina un aereo cargo è caduto vicino all’aeroporto di Vilnius, capitale della Lituania: nello schianto è morto un membro dell’equipaggio, e altre due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto alle 5:30 locali (le 4:30 in Italia). L’aereo era gestito dalla società Swiftair, per conto della società di spedizioni DHL. Era partito da Lipsia, in Germania, e diretto a Vilnius. È caduto nei pressi di una casa circa 1,3 km a nord della pista di atterraggio dell’aeroporto: tutte le persone presenti nella casa sono sopravvissute, ma non si sa ancora se siano rimaste ferite.