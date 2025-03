Un uomo è stato ferito gravemente in un’aggressione con colpi di arma da fuoco nel centro di Milano

Attorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì un uomo è stato ferito alla faccia e al collo con colpi di arma da fuoco durante un’aggressione tra Corso Garibaldi e via Marsala, una zona del centro di Milano nota per i suoi locali e per la vita notturna. L’uomo, un cinese di 42 anni, ha chiesto aiuto in un bar ed è poi stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale Niguarda: non risulta in pericolo di vita. Secondo quanto riferito alla polizia non ha riconosciuto gli aggressori, due persone che dopo avergli sparato sono fuggite. Al momento il motivo dell’aggressione non è chiaro. La polizia sta esaminando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare i responsabili.

– Leggi anche: Le misure straordinarie per la sicurezza a Milano