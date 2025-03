L’inatteso momento di celebrità di un 15enne raccattapalle tedesco

Da domenica sera il 15enne raccattapalle tedesco Noel Urbaniack è un mito dei social network in Germania, per come la sua prontezza si è rivelata determinante per far passare alla sua nazionale il turno di Nations League. Con un grande tempismo, infatti, in occasione di un calcio d’angolo al 36esimo minuto del primo tempo della partita contro l’Italia ha passato velocemente la palla al capitano tedesco Joshua Kimmich, permettendogli di servire l’attaccante Jamal Musiala solo in mezzo all’area. Musiala ha segnato il gol del 2 a 0, approfittando di una disattenzione difensiva dell’Italia piuttosto clamorosa: in quel momento il portiere Gianluigi Donnarumma si trovava infatti lontano dai pali, intento apparentemente a discutere con i compagni di squadra. La partita è poi finita 3 a 3, e l’Italia è stata eliminata.

Urbaniack ha raccontato come sta vivendo la sua fama improvvisa in un’intervista all’emittente tedesca RTL: «Il mio canale TikTok è esploso e i miei follower sono saliti alle stelle: è stato incredibile», ha detto. Urbaniack ha aggiunto che dopo la partita ha parlato al telefono con i suoi amici «per tre o quattro ore», e che per l’adrenalina è andato a dormire molto tardi, verso le 5 del mattino. Ha anche detto che da allora riceve molti messaggi che ironizzano sulla sua prontezza di riflessi: cose come «Noel, l’uomo d’azione» o «la Germania ha passato il turno grazie a te».

Dopo la partita Urbaniack e Kimmich si sono incontrati per una foto insieme a bordo campo, e il capitano della Germania gli ha regalato un pallone autografato. Urbaniak farà il raccattapalle anche durante la partita di Champions League tra Borussia Dortmund e Barcellona del prossimo 15 aprile.