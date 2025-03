La polizia inglese ha escluso che l’incendio che ha bloccato l’aeroporto di Heathrow sia stato doloso

Martedì la Metropolitan Police di Londra ha detto che le indagini sull’incendio che settimana scorsa ha bloccato l’aeroporto di Heathrow non saranno più trattate come un caso di natura penale, escludendo quindi la natura dolosa dell’incidente. L’incendio era partito giovedì scorso nella sottostazione di North Hyde, a nord dell’aeroporto, e nonostante le dimensioni tutto sommato ridotte aveva causato un grosso disagio: l’aeroporto era rimasto chiuso per 18 ore, erano stati cancellati circa 1.300 voli e alterati i programmi di almeno 250mila passeggeri di voli internazionali.

Una sottostazione è un impianto che funziona da punto intermedio nella rete di distribuzione dell’energia elettrica prodotta dalle centrali: nell’impianto di North Hyde avviene la trasformazione da una tensione molto alta a una più bassa. Alcuni video dell’incendio hanno mostrato chiaramente uno dei grandi trasformatori in fiamme. L’incendio, oltre a paralizzare l’aeroporto, ha causato l’interruzione della corrente in 67mila case di Londra ovest. L’incidente è stato interpretato da alcuni media come un segnale preoccupante della difficoltà della rete elettrica nazionale a tenere il passo della crescente domanda nella zona ovest di Londra.

– Leggi anche: Com’è possibile che Heathrow sia stato bloccato da un singolo incendio