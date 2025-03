L’atleta italiano Mattia Furlani ha vinto l’oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor (cioè al chiuso)

L’atleta italiano Mattia Furlani ha vinto la medaglia d’oro nella gara di salto in lungo maschile ai campionati mondiali di atletica leggera indoor (cioè al chiuso) in corso in questi giorni a Nanchino, in Cina. Il suo salto migliore, il secondo, è stato da 8,30 metri: dietro di lui sono arrivati il giamaicano Wayne Pinnock, con un salto da 8,29 metri, e l’australiano Liam Adcock, con un salto da 8,28 metri.

Furlani ha vent’anni ed è considerato uno dei migliori atleti italiani della sua generazione. È la sua prima medaglia d’oro in un evento internazionale, dopo quella d’argento vinta due settimane fa agli europei ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi. Il suo salto in quell’occasione, da 8,12 metri, era stato più corto di appena un centimetro rispetto a quello del bulgaro Bozhidar Saraboyukov. Nel 2024, nelle gare all’aperto, Furlani aveva ottenuto un’altra medaglia d’argento agli europei a Roma e una di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.