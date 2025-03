Uno dei leader dell’ala politica di Hamas, Salah al Bardaweel, è stato ucciso nella Striscia di Gaza in un attacco israeliano

Salah al Bardaweel, un importante leader dell’ala politica dell’organizzazione radicale palestinese Hamas, è stato ucciso insieme alla moglie in un attacco aereo israeliano a Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. La notizia della sua morte, comunicata da funzionari di Hamas, non è stata commentata da Israele: secondo Hamas al momento dell’attacco al Bardaweel stava pregando in una tenda.

Da martedì l’esercito israeliano ha ricominciato a bombardare la Striscia di Gaza violando il cessate il fuoco in vigore dal 19 gennaio. Secondo il ministero della Salute, controllato da Hamas, nelle ultime 24 ore sono stati uccisi 32 palestinesi in diverse parti della Striscia. Al Bardaweel in passato era stato un portavoce del gruppo e per questo era apparso spesso sui media locali.