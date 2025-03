L’aeroporto di Heathrow è tornato «pienamente operativo», dice il suo portavoce

Sabato mattina l’aeroporto di Heathrow di Londra, il più grande del Regno Unito, è tornato «pienamente operativo» dopo che venerdì era stato chiuso per quasi tutto il giorno a causa di un blackout: lo ha detto il suo portavoce ufficiale ai giornali britannici. BBC News scrive che i primi tre voli previsti per la giornata – rispettivamente per Zurigo, Madrid e Lisbona – sono partiti, sebbene con qualche minuto di ritardo. Al momento stamattina risultano cancellati soltanto tre voli.

Ci vorranno comunque diversi giorni prima che il traffico aereo torni del tutto alla normalità, a Heathrow come nei principali aeroporti europei. La raccomandazione per i passeggeri resta di continuare a controllare lo stato del proprio aereo prima di recarsi in aeroporto.