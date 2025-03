La Rai ha scelto dei nuovi direttori per alcune delle sue testate giornalistiche

Il consiglio di amministrazione della Rai ha approvato le nomine dei nuovi direttori per alcune delle sue testate giornalistiche. Le nomine più importanti sono quelle della TGR, la testata della Rai dedicata alle notizie locali, del telegiornale di Rai 3 (TG3), di RaiNews, RaiSport e del Giornale Radio, il giornale radiofonico prodotto dalla Rai. La decisione è stata approvata con i voti favorevoli dei quattro consiglieri politicamente più vicini alla maggioranza di governo (tra cui anche l’amministratore delegato Giampaolo Rossi), mentre i due consiglieri scelti dall’opposizione e quello eletto dai dipendenti dell’azienda hanno votato contro le nuove nomine.

Pierluca Terzulli, sostenuto dal Partito Democratico, è stato confermato direttore del TG3 (da ottobre del 2024 aveva preso il posto di Mario Orfeo che nel frattempo è diventato il direttore di Repubblica). Roberto Pacchetti, vicino alla Lega, sarà il direttore del TGR. Federico Zurzolo, indicato dai giornali come «in quota Forza Italia» sostituirà Paolo Petrecca a RaiNews, mentre Petrecca, ritenuto invece vicino a Fratelli d’Italia, diventerà direttore di RaiSport. Come per Petrecca, anche la nomina di Nicola Rao per il Giornale Radio è stata voluta da Fratelli d’Italia.