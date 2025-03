La Corte costituzionale ha annullato il divieto per i single di adottare bambini all’estero

Venerdì la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che vietava alle persone singole di adottare bambini all’estero. Il caso su cui si è espressa la Corte non riguarda le adozioni in Italia, dove restano vietate tranne che in casi eccezionali. La Corte ha dichiarato incostituzionale il passaggio della legge numero 184 del 1983 in cui non si includevano i singoli individui fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.

Per la Corte il passaggio era in contrasto con l’articolo 2 e il comma 1 dell’articolo 117 della Costituzione, e limitava eccessivamente l’interesse dell’aspirante genitore. La Corte ha deciso di ritenere in linea di principio i single idonei ad assicurare un ambiente di crescita «stabile e armonioso» al bambino in stato di abbandono residente all’estero. L’effettiva idoneità delle persone che richiederanno di ricorrere all’adozione, e la loro capacità di educare, istruire e mantenere il bambino, sarà comunque valutata caso per caso dal giudice competente.

Secondo la Corte, quindi, la richiesta di adozione di una persona single non minerebbe i principi alla base dell’adozione, che sono la «solidarietà sociale» e «la tutela del minore». L’interesse dell’adulto a diventare genitore va quindi preso in considerazione nella domanda di adozione, per quanto l’interesse dei minori rimanga la priorità. Finora adottare bambini residenti all’estero era possibile per i single solo in caso ci fosse una parentela anche lontana (sotto il sesto grado) fra l’adulto e il minore.

Secondo la Corte costituzionale inoltre il divieto di adozione alle persone single rischia di danneggiare le effettive possibilità dei bambini di essere adottati, soprattutto oggi che le domande di adozione sono in forte riduzione.