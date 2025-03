Andy Díaz ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Mondiali indoor

L’atleta italiano Andy Díaz Hernández ha vinto la medaglia d’oro nel salto triplo ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor in corso a Nanchino, in Cina. Díaz ha 29 anni ed è nato a Cuba, ma è naturalizzato italiano: a Nanchino gli è bastato un solo salto valido per vincere, di 17,80 metri, che gli è valso anche il record italiano indoor (detiene già quello in gare all’esterno). A inizio marzo Díaz aveva vinto già la medaglia d’oro agli Europei indoor, nei Paesi Bassi, mentre la scorsa estate aveva vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.