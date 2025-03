Due europarlamentari italiani sono indagati per presunte irregolarità nelle note spese, scrive Le Soir

In base a quanto riferito dal quotidiano belga Le Soir, due europarlamentari italiani risultano indagati per presunte irregolarità nelle note spese presentate all’amministrazione del Parlamento europeo: sono Fulvio Martusciello, di Forza Italia, in carica dal 2014, e Giuseppe Ferrandino, in carica per Azione dal 2018 al 2024. Secondo Le Soir, le verifiche su di loro erano state richieste circa un anno fa dalla Procura europea – l’organo indipendente dell’Unione Europea che si occupa principalmente di contrastare i reati a danno del bilancio dell’Unione – in seguito a incongruenze emerse durante controlli nei registri delle presenze.

Il sospetto è che Martusciello e Ferrandino abbiano falsificato le firme l’uno dell’altro, quando solo uno dei due era presente in aula a Bruxelles o a Strasburgo: in questo modo avrebbero percepito entrambi l’indennità giornaliera di 350 euro, che copre le spese di vitto e alloggio e viene riconosciuta a patto che i deputati siano presenti. Sarebbero da chiarire anche alcuni rimborsi legati ai trasporti.

Ferrandino ha detto di non essere al corrente di indagini a suo carico, cosa che comunque non implica che non ce ne siano. Martusciello invece ha sostenuto che la questione sia già stata chiarita con gli uffici dell’Europarlamento; l’ufficio del suo assistente peraltro era stato sequestrato pochi giorni fa in un’inchiesta su presunte attività di lobbying illecite dell’azienda cinese Huawei.

