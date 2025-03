La Cina ha eseguito la condanna a morte di quattro persone canadesi accusate di traffico di droga

La ministra degli Esteri canadese Mélanie Joly ha detto che all’inizio di quest’anno la Cina ha eseguito la condanna a morte di quattro persone con doppia cittadinanza cinese e canadese, per accuse legate al traffico di droga. Esecuzioni di condanne a morte di persone con cittadinanza di paesi occidentali sono particolarmente rare in Cina: Joly ha detto che nei mesi scorsi l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau aveva chiesto personalmente al governo cinese la grazia per i quattro canadesi, di cui non è stata comunicata l’identità su richiesta delle famiglie. L’ambasciata cinese in Canada invece ha difeso le esecuzioni, ribadendo che la Cina non riconosce la doppia cittadinanza delle persone cinesi.