È morta l’attrice Nadia Cassini, che negli anni Settanta recitò in molte “commedie sexy all’italiana”

È morta a 76 anni l’attrice Nadia Cassini, ricordata principalmente per i suoi ruoli nelle cosiddette “commedie sexy all’italiana” fra gli anni Settanta e Ottanta. Viveva a Reggio Calabria ed era malata da tempo: la notizia della morte è stata data dalla figlia. Il suo vero nome era Gianna Lou Müller: nacque nel 1949 negli Stati Uniti da padre di origini tedesche e madre di origini italiane. Si trasferì in Italia all’inizio degli anni Settanta seguendo il marito, Igor Cassini Loiewski (da cui trasse il suo nome d’arte), da cui divorziò poco dopo. Recitò in una ventina di film fra il 1970 e il 1982, principalmente commedie erotiche in cui lavorò anche con Lino Banfi e Alvaro Vitali. In seguito passò alla televisione, apparendo soprattutto nei programmi delle prime tv di proprietà di Silvio Berlusconi.

