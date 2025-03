Martedì alle 9:01 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.2 a Potenza, in Basilicata. L’epicentro è stato registrato a nord est della città, e la scossa è stata sentita distintamente in diverse zone vicine, e persino in Puglia, nell’area di Bari e Taranto. Al momento non sono stati segnalati danni.