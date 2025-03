L’Italia ha perso 22-17 contro l’Irlanda l’ultima partita del Sei Nazioni di rugby

L’Italia maschile di rugby ha perso 22-17 contro l’Irlanda l’ultima partita di questa edizione del Sei Nazioni, il prestigioso torneo che si gioca ogni anno tra le migliori nazionali europee. L’Italia è stata battuta all’Olimpico di Roma e chiude il torneo con una sola vittoria su cinque partite, quella nella seconda partita contro il Galles (22-15): aveva già perso contro Scozia, Francia e Inghilterra. Contro l’Irlanda l’Italia ha cominciato bene, ha segnato la prima meta con Monty Ioane e poi si è riportata in vantaggio con una punizione calciata da Tommaso Allan. Ha però poi giocato il finale del primo tempo e buona parte del secondo in inferiorità numerica per i cartellini gialli a Michele Lamaro e Giacomo Nicotera e per il rosso a Ross Vintcent: l’Irlanda ha segnato quattro mete.

Nelle partite che seguiranno, sempre sabato, si deciderà la classifica finale: si giocano Galles-Inghilterra e Scozia-Francia. Irlanda, Inghilterra e Francia sono in corsa per la vittoria del torneo, l’Italia per evitare l’ultimo posto e il cosiddetto “cucchiaio di legno” dovrà sperare che il Galles non vinca.