La Francia ha vinto il torneo Sei Nazioni di rugby

La Francia maschile di rugby ha vinto l’edizione del 2025 del Sei Nazioni, il prestigioso torneo che si gioca ogni anno tra le migliori nazionali europee. I francesi hanno battuto a Parigi la Scozia 35-16 nell’ultima partita del torneo, mantenendo il vantaggio in classifica sull’Inghilterra, seconda, che qualche ora prima aveva largamente vinto 68-14 contro il Galles. La Francia succede all’Irlanda, vincitrice delle ultime due edizioni, e centra il primo successo dal 2022: in questo torneo ha vinto quattro delle cinque partite, giocandone tre in trasferta e perdendo solo quella in Inghilterra, 26-25. Ha mostrato per tutto il torneo di essere la squadra migliore e ha battuto il record di mete realizzate, 30, che durava dal 2001 (allora l’Inghilterra ne fece 29).

Al terzo posto si è classificata l’Irlanda, poi la Scozia. L’Italia ha evitato l’ultimo posto, chiudendo al quinto davanti al Galles, con cui è arrivata anche l’unica vittoria di questa edizione. Nell’ultima partita sabato ha perso 22-17 contro l’Irlanda.