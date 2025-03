Venerdì alle 20:37 c’è stato un terremoto di magnitudo 4.7 nella provincia di Foggia, in Puglia. L’epicentro è stato registrato sulla costa del Gargano, a una decina di chilometri al largo del comune di Lesina. È stato sentito distintamente in molti comuni dell’area, inclusa Foggia, nell’area di Bari, ma anche nelle zone più vicine dell’Abruzzo e della Basilicata. Al momento non sono stati segnalati danni. Il terremoto principale è stato seguito da alcune repliche di magnitudo più bassa.