Celebripost

Venerdì scorso è iniziato il South by Southwest (SXSW), uno dei più conosciuti festival di musica, cinema, tecnologia e cultura che si tiene ogni anno a Austin, la capitale del Texas: c’erano, tra gli altri, Aaron Paul, Pedro Pascal, Bella Ramsey, e anche Michelle Obama. Martedì si è invece conclusa la settimana della moda di Parigi che come sempre ha attirato in città molti personaggi famosi, tra cui le attrici Jessica Alba, Saoirse Ronan e Rooney Mara. Valeva poi la pena fotografare Cate Blanchett, Michael Fassbender, Jason Momoa e Adria Arjona alla proiezione di Black Bag – Doppio gioco; Whoopi Goldberg e Boy George a New York, e infine il regista Spike Lee, tifoso dell’Inter, ospite allo stadio Meazza di San Siro: deve aver portato fortuna alla squadra.