Il Post a “Libri Come”, a Roma

Il Post torna ospite del festival Libri Come, a Roma nel weekend tra il 21 e il 23 marzo, con le sue nuove pubblicazioni: quest’anno a essere presentato sarà il libro di Tristan Gooley Leggere gli alberi, tradotto e portato in Italia da Altrecose, il brand editoriale del Post in collaborazione con l’editore Iperborea. L’autore sarà in Italia, a Roma e poi a Milano, e racconterà il libro e i suoi successi britannici sabato 22 assieme a Paolo Pecere, scrittore e autore di Il senso della natura (Sellerio).

Ma venerdì 21 sarà all’Auditorium Parco della Musica, nel primo giorno di Libri Come, anche il tuttora direttore del Post, Luca Sofri, per intervistare il fumettista e autore Zerocalcare, e proseguire pubblicamente la conversazione iniziata nel podcast del Post “Tra virgolette“. Mentre Stefano Nazzi parteciperà all’evento di chiusura “Come la pace” domenica sera.

Quella di quest’anno è la sedicesima edizione di Libri Come, festival curato da Michele De Mieri, Rosa Polacco e Marino Sinibaldi, che ha scelto come tema del 2025 la discussione intorno alla parola “pace” e a che significato darle, in cerca della cautela adatta contro le semplificazioni e le strumentalizzazioni: «Cos’è la pace e che cosa possiamo e dobbiamo fare perché sia duratura e giusta sono alcune delle domande che affronteranno molti degli ospiti invitati a Libri Come». Tra gli ospiti suddetti ci saranno la Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi, lo scrittore e saggista indiano Pankaj Mishra, Emmanuel Carrère, Rachel Cusk, Colm Tóibín, Francesco Piccolo, Edoardo Albinati, Gad Lerner, Sami al-Ajrami, Anna Lombardi, il vincitore del premio Pulitzer Nathan Thrall, Francesca Mannocchi, Nicola Lagioia, Gianrico Carofiglio, Sandro Veronesi, Nanni Moretti, Chiara Valerio, Diego Bianchi, Luciano Canfora, Amitav Ghosh, l’altro vincitore del Pulitzer Viet Thanh Nguyen, Eshkol Nevo, Anna Foa e Giovanni De Mauro, direttore del settimanale Internazionale. Il programma ancora più ricco degli eventi è qui.