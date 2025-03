La nave cargo e la petroliera che si erano scontrate nel mare del Nord sono ancora in fiamme

Sono ancora in corso gli incendi sulla nave cargo portoghese e sulla petroliera statunitense che lunedì mattina si erano scontrate vicino alle coste dell’Inghilterra orientale. Lo ha detto alla Times Radio il parlamentare inglese Matthew Pennycook, aggiungendo che la Guardia costiera continua a presidiare la zona.

Lunedì mattina per motivi ancora da chiarire la nave cargo Solong era andata a sbattere contro la petroliera Stena Immaculate, che era ancorata al largo dello East Yorkshire, all’altezza di Hull. 36 persone a bordo delle due navi erano state soccorse subito dopo lo scontro; le ricerche per una trentasettesima persona dell’equipaggio della Solong, che risultava dispersa, sono invece state sospese nella notte tra lunedì e martedì, ha detto la Guardia costiera. Lo scontro tra la nave e la petroliera aveva provocato diverse esplosioni. La Stena Immaculate infatti trasportava 220mila barili di carburante in sedici container, almeno uno dei quali è stato danneggiato, secondo la Crowley, l’azienda che gestisce la petroliera.

