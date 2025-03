Le condizioni di salute di Papa Francesco sono migliorate e i medici hanno sciolto la prognosi

Il bollettino sulla salute di Papa Francesco diffuso lunedì sera dalla Sala Stampa vaticana dice che negli ultimi giorni le condizioni del pontefice sono migliorate al punto che i medici che lo stanno seguendo al Policlinico Gemelli di Roma hanno sciolto la prognosi. Significa che hanno potuto fare una stima dei giorni di ricovero ancora necessari prima della guarigione del papa. Tuttavia il comunicato del Vaticano non dice quanto dovrebbe durare ancora il ricovero con precisione: aggiunge solo che il papa dovrà continuare la terapia farmacologica in ospedale «per ulteriori giorni». Fonti vaticane di Avvenire hanno specificato che il papa «non è in imminente pericolo di vita».

Papa Francesco è ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio a causa di un’infezione alle vie respiratorie e di una polmonite bilaterale.