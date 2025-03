L’operaio morto sul lavoro per il quale i colleghi hanno finto un incidente in casa

Nel fine settimana un operaio egiziano di 35 anni, Abdelkarim Alaaragarb Ramadan, è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone alto 10 metri, a Leini, un piccolo comune in provincia di Torino. L’uomo stava lavorando alla ristrutturazione dell’edificio, e i tre colleghi che lo hanno soccorso hanno deciso di portarlo autonomamente al pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, invece di chiamare l’ambulanza: una volta lì ai medici hanno parlato di un incidente avvenuto a casa.

L’uomo riportava però traumi non coerenti con un incidente domestico e il personale sanitario ha deciso di coinvolgere le autorità, che ben presto hanno capito che si trattava di un incidente sul lavoro. Una volta arrivati al cantiere i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato l’area completamente riordinata e ripulita, senza alcuna traccia di quanto accaduto. La procura di Ivrea sta indagando per omicidio colposo e secondo le informazioni raccolte dai giornali locali starebbe cercando di capire se ci sono gli elementi per indagare anche l’omissione di soccorso e il depistaggio a carico dei colleghi di Ramadan. Per ora comunque non ci sono persone indagate.

Ramadan lavorava come dipendente per la RM, azienda che è di proprietà dello zio Said Ramadan e che era stata incaricata di montare i ponteggi per la ristrutturazione del capannone di Leini. Il pubblico ministero dovrà accertare innanzitutto se al momento dell’incidente – avvenuto mentre Ramadan camminava sul tetto del capannone portando dei tubi di metallo – l’operaio era legato come previsto dalle norme di sicurezza: in caso contrario ci sarebbero conseguenze per l’azienda, la proprietà e i responsabili del cantiere.

Ricostruire quanto è accaduto non è semplice proprio per il fatto che il cantiere era completamente in ordine al momento del sopralluogo delle forze dell’ordine: non c’erano tracce di sangue sul luogo della caduta, e non c’erano neanche i tubi di metallo che l’uomo stava trasportando quando è precipitato.

Dovrà essere poi valutata la dinamica del soccorso, cioè se il fatto che non sia stata chiamata un’ambulanza – e quindi il successivo tentativo di depistaggio con le dichiarazioni sull’incidente domestico – potrebbe aver avuto un ruolo o meno nella morte dell’uomo. Le indagini dovranno capire se l’intervento di personale qualificato direttamente sul luogo dell’incidente avrebbe potuto salvarlo.

