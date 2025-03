È morto il giornalista Elio Corno, popolare commentatore di calcio sulle tv locali

È morto a 78 anni il giornalista Elio Corno, noto soprattutto come opinionista in programmi calcistici sulle tv locali, e in particolare come commentatore e tifoso dell’Inter. Corno era diventato molto popolare negli anni Novanta per le sue partecipazioni al Processo di Biscardi. Negli anni seguenti continuò a lavorare come commentatore in vari altri programmi di calcio su diverse tv locali, spesso contrapponendosi molto vivacemente in modo scherzoso al “giornalista-tifoso” del Milan, Tiziano Crudeli. Per molti anni fu anche responsabile della pagina sportiva del Giornale.