Il tiktoker napoletano che posta video dalla Spagna mentre è ricercato in Italia

Negli ultimi giorni un tiktoker napoletano, attualmente latitante e ricercato con accuse di traffico di droga, ha condiviso sul proprio profilo due video dalla Spagna che mostrano in modo abbastanza evidente dove si trova: uno da una spiaggia di Tenerife, nelle Canarie, e uno da Alicante.

Il tiktoker è Antonio Gemignani, ha 47 anni e sui social è noto come Papusciello: il suo profilo ha oltre 150mila follower e ha guadagnato seguito attraverso una serie di video comici che lo hanno portato anche a partecipare ad alcune trasmissioni televisive.

Gemignani è tra le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta per traffico di droga condotta dalla procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli: due giorni fa una giudice per le indagini preliminari (GIP) del tribunale di Torre Annunziata, Luisa Crasta, ha disposto misure cautelari nei confronti di 51 persone, accusate a vario titolo di traffico di droghe illegali tra Salerno e Napoli.

Tra i destinatari delle misure cautelari c’è anche Gemignani, accusato di aver consegnato della cocaina a qualcuno in due occasioni, una delle quali insieme a suo nipote Nino Gemignani, anche lui tra i destinatari delle misure cautelari e attualmente agli arresti domiciliari.

Il pubblico ministero che ha condotto le indagini aveva chiesto che per Gemignani venisse disposta la custodia cautelare in carcere, e dunque l’arresto: la GIP ha però respinto la richiesta e disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria: è una misura cautelare diversa sia dal carcere che dagli arresti domiciliari, in cui è prevista una maggiore libertà, e in cui il giudice fissa giorni e ora di presentazione dell’imputato negli uffici della polizia giudiziaria tenendo conto di dove abita e di quando lavora.

Gemignani, nel frattempo, si è reso irreperibile. Fino a quando, negli ultimi tre giorni, ha condiviso sul proprio profilo TikTok, che come detto è piuttosto seguito, tre video che lo ritraevano su alcune spiagge spagnole in compagnia di una donna. Sullo sfondo si vedevano alberghi, piscine, spiagge e costruzioni ritenute piuttosto riconoscibili e compatibili con tre luoghi turistici molto frequentati, la spiaggia di Tenerife e due luoghi vicini ad Alicante; il parco naturale del Penyal d’Ifac, nella Costa Blanca, e la Playa Calpe.

I video sono circolati molto e sono stati poi in parte rimossi dallo stesso Gemignani, il cui profilo TikTok al momento risulta essere privato, non più accessibile al pubblico.