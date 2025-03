In Argentina almeno 10 persone sono morte a causa di un’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito Bahia Blanca, una città di 300mila abitanti sulla costa, circa 600 chilometri a sud della capitale Buenos Aires. Le forti piogge, insieme all’alta marea, hanno causato lo straripamento dei canali e inondazioni di strade ed edifici in buona parte della città. Più di mille persone sono state evacuate e per diverse ore è stato chiuso anche l’aeroporto, che ha riaperto sabato. Il governo ha detto che stanzierà 10 miliardi di pesos argentini (circa 8,6 milioni di euro) per riparare i danni.

Secondo l’agenzia governativa incaricata della gestione delle emergenze, sentita dal quotidiano La Nación, negli ultimi giorni sono caduti sull’area circa 400 millimetri di pioggia: il record storico di precipitazioni, nello stesso periodo di tempo, era di 175 millimetri.