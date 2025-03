In Ecuador almeno 22 persone sono state uccise in alcuni scontri armati fra gruppi criminali

Almeno 22 persone sono state uccise in una serie di scontri armati tra gruppi criminali a Guayaquil, città portuale nella parte occidentale dell’Ecuador, nota anche per i frequenti episodi di violenza legati al traffico di droghe illegali. Secondo la polizia tra le persone uccise ce n’erano diverse con precedenti penali per rapina, traffico di droga e possesso e detenzione di armi. Fonti della polizia hanno fatto sapere all’agenzia di stampa AFP che gli scontri avrebbero coinvolto fazioni opposte di una gang chiamata Los Tiguerones, una delle più potenti del paese.

L’Ecuador è uno dei paesi più violenti del Sudamerica, e i gruppi criminali coinvolti nel traffico di droga, in rapimenti ed estorsioni sono numerosi. Negli ultimi anni la violenza nel paese è aumentata ancora di più a causa della rapida diffusione di cartelli transnazionali che utilizzano porti come quello di Guayaquil per spedire droga negli Stati Uniti e in Europa.

