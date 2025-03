In Germania sono stati condannati cinque estremisti di destra accusati di aver pianificato il rapimento del ministro della Salute

Un tribunale di Coblenza, nella Germania occidentale, ha condannato cinque persone del gruppo di estrema destra Vereinte Patrioten (Patrioti Uniti) con l’accusa di aver pianificato il rapimento del ministro della Salute Karl Lauterbach nel 2022. Sono state giudicate colpevoli di far parte di un’organizzazione terroristica e di aver inoltre progettato attacchi esplosivi contro il governo tedesco e sabotaggi alla rete elettrica con l’obiettivo di causare un blackout nazionale.

I nomi delle persone condannate non sono stati diffusi per motivi di privacy: sono quattro uomini tra i 46 e i 58 anni a cui sono state assegnate pene che vanno dai cinque anni e nove mesi agli otto anni di carcere. La quinta persona è una donna di 77 anni condannata a due anni e dieci mesi. Secondo la procura gli attacchi che stavano pianificando non erano imminenti, ma il fatto che si fossero procurati armi e denaro li aveva resi individui pericolosi con piani concreti. Il processo era cominciato nel 2023.