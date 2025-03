Sei cose che abbiamo comprato a febbraio

Wishlist è la rubrica mensile di Consumismi in cui parliamo degli acquisti online personali di redattori e redattrici di cui siamo soddisfatti al punto di consigliarveli.

Grucce per pantaloni

Usare grucce di materiali, forme e dimensioni diverse può creare ancora più confusione negli armadi, che sono già abbastanza complicati da tenere in ordine. Per ovviare al problema una persona del Post ha comprato su Amazon questi appendiabiti con nove astine sulle quali si possono disporre altrettante paia di pantaloni. Hanno due ganci alle estremità che permettono di appenderli sia in orizzontale (con entrambi i ganci) che in verticale (usandone solo uno) per risparmiare spazio. Una confezione da 18 euro ne contiene due. L’unica controindicazione, dice la persona che li ha comprati, è che «fanno sembrare una parte dell’armadio incredibilmente in ordine, e poi senti che tutto il resto deve raggiungere lo stesso grado di perfezione».

Lucine per piante

Chi segue questa rubrica e legge la newsletter di Consumismi potrebbe essersi reso conto che un redattore del Post da qualche tempo ha sviluppato una passione per la coltivazione di frutti, fiori e ortaggi. In questo periodo dell’anno, dopo aver piantato i semi nel semenzaio, sta aspettando che crescano prima di piantarli nei vasi o direttamente nell’orto. Per facilitare la crescita ha comprato delle “grow light”, ovvero luci che servono per far crescere le piante al chiuso o quando non c’è abbastanza luce naturale in generale. Si attaccano con una pinza a un tavolo o a uno scaffale, e possono essere regolate con un timer: si può decidere per esempio di farle accendere in automatico per quattro, otto o dodici ore ogni giorno. Sono della marca S A N S I, e le ha comprate su Amazon a 50 euro.

Uno spremiagrumi elettrico

Un redattore ha comprato questo spremiagrumi elettrico della marca Cecotec che trova «esteticamente carino» e anche «abbastanza igienico», perché la parte superiore dove si mettono le arance si può togliere facilmente e lavare anche in lavastoviglie. Funziona come un normale spremiagrumi elettrico: si posiziona l’agrume sul cono in cima – nella confezione ce ne sono due, uno più grande e uno più piccolo – e si abbassa il coperchio. La pressione attiva un meccanismo che fa girare il cono e il succo dell’arancia esce direttamente dal beccuccio. Costa 25 euro ed è disponibile in tre colori diversi.

Un olio per capelli

La persona del Post che ha comprato questo olio per capelli lo usa da circa quindici anni alternandolo con altri prodotti, anche se, dice, «questo si è sempre rivelato il migliore». È della marca Kemon e lei lo usa in diversi modi: come impacco la sera prima di lavarli, sulle lunghezze e sulle punte, o quando sono ancora umidi, prima di asciugarli. Non unge, si assorbe molto rapidamente e, dice, «li lascia morbidissimi e ha un profumo delicato ma buonissimo». Prima lo trovava solo dal suo parrucchiere, ma ora può consigliarlo in questa rubrica perché c’è anche online: su Amazon la confezione da 125 millilitri costa 30 euro.

Un portaoggetti da bagno

Da quando ha messo l’asciugatrice sopra la lavatrice, una redattrice ha meno spazio a disposizione per appoggiare le cose in bagno e ha pensato quindi di comprare questi portaoggetti da appendere al muro, con tre tasche dove infila calzini spaiati, spazzole, creme e casse portatili per la musica. Le tasche non sono troppo capienti (come si vede dalla foto) e, anche se la descrizione sul sito dice che sono in lino e cotone, lei le trova «abbastanza plasticose». Nel suo caso però è un vantaggio «perché può capitare che si bagnino e almeno non si rovinano». In una confezione ce ne sono due, uno verde e bianco e l’altro bianco e nero: su Amazon costano 11 euro.

Un tablet e-ink piccolo

Un redattore ha comprato quello che lui ha definito «un costoso lettore di ebook a forma di smartphone, con sistema Android». È il modello Palma 2 della marca Boox ed è un tablet e-ink, piccolo, delle dimensioni di uno smartphone. I tablet e-ink sono lettori di ebook e altri file, utili per chi legge molte cose per lavoro o per piacere e ha bisogno di avere sempre a disposizione libri e documenti digitali. A differenza di uno smartphone o di un tablet classico, non hanno lo schermo a cristalli liquidi, ma in e-ink, appunto: l’esperienza d’uso è simile a quella di un foglio di carta e affatica molto meno la vista. Lo schermo è illuminato quindi si può usare anche al buio. Questo modello ha un sistema operativo Android, che permette di scaricare le app, ma chi l’ha comprato dice di non aspettarsi le prestazioni di uno smartphone perché «la tecnologia e-ink rende tutto più farraginoso». Lui lo usa per leggere libri e newsletter e consiglia di comprare una custodia. L’ha comprato su Amazon a 300 euro.

Disclaimer: con alcuni dei siti linkati nella sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google. Se invece volete saperne di più di questi link, qui c’è una spiegazione lunga.