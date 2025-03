Donald Trump ha concesso ai produttori di automobili un mese di esenzione dai dazi decisi per Canada e Messico

L’amministrazione statunitense del presidente Donald Trump ha annunciato mercoledì che i produttori di automobili avranno un mese di esenzione dai dazi entrati in vigore martedì per i prodotti provenienti da Messico e Canada. La decisione riguarda tre grandi aziende automobilistiche: Ford, Stellantis e General Motors. L’entrata in vigore dei dazi al 25 per cento rischiava infatti di mettere in crisi l’intero settore, anche per le auto prodotte negli Stati Uniti. Le aziende esternalizzano parte della produzione in Messico e Canada, da dove arrivano molti dei componenti, e avevano sottolineato che in questo modo avrebbero dovuto sostenere spese molto più alte rispetto ai produttori asiatici ed europei, non sottoposti a dazi.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel comunicare la decisione ha aggiunto che le aziende sono state invitate a «iniziare a investire e a spostare la produzione negli Stati Uniti, dove non pagheranno dazi».