L’architetto cinese Liu Jiakun ha vinto il Pritzker Prize, il più importante premio internazionale per l’architettura

L’architetto cinese Liu Jiakun ha vinto il Pritzker Prize, il più importante riconoscimento internazionale per l’architettura, che viene assegnato ogni anno dal 1979 dalla Hyatt Foundation. Liu Jiakun ha 69 anni e nel corso della sua carriera ha lavorato principalmente nel proprio paese. I suoi lavori si contraddistinguono per l’integrazione di contesti urbani con elementi della tradizione, attraverso l’uso di materiali ecosostenibili. Nel comunicato in cui è stata annunciata la vittoria, la Hyatt Foundation ha descritto i suoi lavori dicendo che Liu «crea aree pubbliche in città popolate dove il lusso dello spazio è in gran parte assente, forgiando una relazione positiva tra densità e spazio aperto». Tra i suoi progetti più noti ci sono il Museo d’arte contemporanea di Chengdu e la sede dell’azienda farmaceutica Novartis a Shanghai.