Due turisti italiani sono morti in un incidente stradale in Kenya

Due cittadini italiani, un uomo e una donna, sono morti in un incidente stradale sulla costa del Kenya dove si trovavano per una vacanza: altre quattro persone che viaggiavano con loro, tutte con cittadinanza italiana, sono rimaste ferite e sono state ricoverate in due differenti ospedali del paese. L’incidente è avvenuto vicino a Diani, nel sud del Kenya, come ha spiegato il ministero degli Esteri che sta seguendo il caso con l’Ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa.

Secondo quanto riferisce ANSA il piccolo bus sul quale viaggiava il gruppo sarebbe uscito fuori strada perché spinto da un camion che, dopo un sorpasso, stava cercando di rientrare nella propria corsia. La polizia locale sta ancora cercando di capire come è avvenuto l’incidente, e per ora non ci sono notizie ufficiali.