In Siria è stata formata una commissione per redigere una nuova costituzione di transizione

Domenica il presidente ad interim della Siria, Ahmad al Sharaa – conosciuto anche come Abu Mohammed al Jolani, il nome di battaglia che usava quando era un comandante jihadista – ha annunciato la formazione di una commissione di esperti che avrà il compito di redigere la bozza di una “dichiarazione costituzionale”, che sia di transizione in vista della realizzazione di una nuova Costituzione per il paese.

La Costituzione è stata sospesa dopo che lo scorso dicembre un governo di transizione aveva rimpiazzato con una rivoluzione armata il regime del dittatore Bashar al Assad. La commissione istituita domenica dovrà redigere un testo che serva come base legale per il funzionamento della Siria intanto che il governo lavora alla ricostruzione del paese e alla realizzazione di una nuova vera e propria Costituzione, processo per cui ci potrebbero volere fino a tre anni.

