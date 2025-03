Donald Trump ha dichiarato l’inglese lingua ufficiale degli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato sabato un ordine esecutivo che rende l’inglese la lingua ufficiale del paese. La decisione ha pochi effetti pratici ed è più che altro simbolica: oltre a decretare la lingua ufficiale, revoca una regola degli anni Novanta che obbligava le agenzie che ricevevano fondi federali a offrire assistenza in qualsiasi lingua alle persone che vi si rivolgevano (ma non impone di cambiare i programmi esistenti). È stata accolta positivamente dai sostenitori di Trump più ostili all’immigrazione.

L’inglese è la lingua di gran lunga più diffusa negli Stati Uniti, e più di tre quarti della popolazione parlano solamente quella in casa propria, ma la legge degli Stati Uniti non ha mai designato una lingua ufficiale (lo hanno fatto però una trentina di stati). Negli ultimi anni inoltre la percentuale della popolazione che parla principalmente un’altra lingua è molto aumentata: 42 milioni di persone usano primariamente lo spagnolo, e un milione il cinese. Nel territorio statunitense di Porto Rico inoltre il 94 per cento della popolazione parla spagnolo.