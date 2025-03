Weekly Beasts

La capra Shenkin IV è la mascotte ufficiale delle Royal Welsh Guards, le Guardie Gallesi, cioè uno dei cinque reggimenti di fanteria dell’esercito britannico; la tradizione prevede che sia assegnato alle mascotte un numero di reggimento (Shenkin appartiene al terzo battaglione) e un grado (è caporale): può essere promossa o declassata come un soldato umano. Tra le fotografie di animali di questa settimana c’è Shenkin al Sei Nazioni, l’annuale torneo di rugby tra le migliori nazionali europee, prima della partita tra Galles e Irlanda. Poi c’è un roditore che attraversa l’Old Trafford, lo stadio di calcio del Manchester United, e un varano e un airone in un golf club di Singapore, per restare in ambito sportivo. Infine un fenicottero che si prepara a spiccare il volo da un lago dell’isola di Cipro.