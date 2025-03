Da aprile a New Delhi le auto più vecchie non potranno fare rifornimento, per provare a ridurre lo smog

Dal primo aprile il territorio della capitale indiana New Delhi vieterà alle auto a benzina con più di 15 anni e alle auto con motore diesel con più di 10 anni di fare rifornimento, per provare a migliorare i grossi problemi di inquinamento della città. A queste categorie di auto è già vietato entrare nel territorio: le nuove regole dovrebbero servire a far rispettare più efficacemente le nuove regole.

Ogni anno d’inverno le polveri sottili, derivanti dall’attività industriale e dal traffico intenso, ma anche dalla combustione dei residui agricoli, causa un fortissimo peggioramento della qualità dell’aria in tutto il nord dell’India e del Pakistan, e avvolge le città della zona nello smog, con effetti negativi sulla salute degli abitanti.

Il divieto di fare rifornimento per le auto più vecchie è stato annunciato sabato dal ministro dell’Ambiente del territorio della capitale indiana, Manjinder Singh Sirsa, durante una riunione speciale per capire come gestire il problema dell’inquinamento. Secondo il ministro, entrato in carica a fine febbraio, il divieto potrebbe essere messo in pratica grazie a non meglio specificati «dispositivi» da installare nei distributori di carburante, che dovrebbero riconoscere i veicoli più vecchi.

